Avukatlara özel! 2025 Ocak maaş zammı detayları

2025 yılında avukat maaşlarına yapılan zam oranları, hem çalışan hem de emekli avukatları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zamları, avukat maaşlarını şekillendirdi.