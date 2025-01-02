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Avukatlara özel! 2025 Ocak maaş zammı detayları

2025 yılı memur maaşlarına yapılan zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte, avukat maaşları da güncellendi. Özellikle 1/4 dereceye sahip avukatların, hem emekli hem de çalışan maaşları üzerindeki değişim merak konusu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve belirlenen zam oranları, yeni maaşların şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:03
Avukatlara özel! 2025 Ocak maaş zammı detayları

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    2025 yılında avukat maaşlarına yapılan zam oranları, hem çalışan hem de emekli avukatları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zamları, avukat maaşlarını şekillendirdi.

    2025 AVUKAT 1/4 DERECE MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

    Çalışan Avukat (1/4 Derece): Yeni maaşlar, belirlenen zam oranıyla güncellendi.

    Emekli Avukat (1/4 Derece): Emekli maaşları da aynı zam oranına göre şekillendi.

    Yeni yıl itibarıyla avukat maaşlarının tam hesaplamaları, net zam oranlarının belirlenmesiyle açıklanacak. Öne çıkan detaylar ve kesinleşen maaş tablosu açıklandıkça haber güncellenecektir.