Avukatlara özel! 2025 Ocak maaş zammı detayları

2025 yılında avukat maaşlarına yapılan zam oranları, hem çalışan hem de emekli avukatları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zamları, avukat maaşlarını şekillendirdi.
2025 yılında avukat maaşlarına yapılan zam oranları, hem çalışan hem de emekli avukatları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zamları, avukat maaşlarını şekillendirdi.
2025 AVUKAT 1/4 DERECE MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
Çalışan Avukat (1/4 Derece): Yeni maaşlar, belirlenen zam oranıyla güncellendi.
Emekli Avukat (1/4 Derece): Emekli maaşları da aynı zam oranına göre şekillendi.
Yeni yıl itibarıyla avukat maaşlarının tam hesaplamaları, net zam oranlarının belirlenmesiyle açıklanacak. Öne çıkan detaylar ve kesinleşen maaş tablosu açıklandıkça haber güncellenecektir.