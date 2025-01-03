Din görevlilerine zam! İmam, vaiz, müezzin maaşları

Memur ve emeklilere yapılacak maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile hesaplanacak. 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları ile netleşecek.
Memur ve emeklilere yapılacak maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile hesaplanacak. 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları ile netleşecek.
2024 YILINDA DİN GÖREVLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYORDU?
2024 yılının ilk 6 ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zam, din görevlilerinin maaşlarını da güncelledi. Bu zam oranıyla imam, vaiz ve müezzinler için maaşlar görev, kıdem ve unvana göre değişiklik gösterdi. 2025 yılı için beklenen zam oranı ise yeni maaşların ne kadar artacağını belirleyecek.
MAAŞLAR HANGİ SEVİYEDE OLABİLİR?
2025 Ocak ayında din görevlilerinin maaşları, açıklanacak olan enflasyon oranına bağlı olarak yeniden düzenlenecek. En düşük memur maaşı referans alınarak, imam, vaiz ve müezzinlerin maaşlarının da önemli ölçüde artması bekleniyor. Zam oranı açıklandıktan sonra net maaşlar belirlenecek. Gelişmeleri yakından takip ederek, din görevlilerinin maaşlarına ilişkin detayları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.