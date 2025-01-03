Emekli-memur için "zam"anı geldi: Enflasyon belli oluyor! Oranlar değişir mi? Ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü bugün açıklanacak Aralık enflasyonunda olacak. Ortaya çıkacak rakam sadece emeklileri ve memurları değil, işçisinden engellisine, hastasına bakandan 65 yaş ödeneği alana kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek.

Açıklanacak yıl sonu enflasyonuna göre belli olacak 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 6 aylık orana göre fark alacak. memurlar ve memur emeklileri ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme artışından faydalanacak. Sosyal yardım alanlar (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışına göre zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök (net) maaşlarına oran direkt uygulanacak. Çıkan rakama yüzde 4 ek ödeme eklenecek.

Memurlar ve memur emeklileri ise Temmuz'daki yüzde 10 toplu sözleşme artışının üzerinde oluşacak farkı alacaklar. Ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme eklenecek. 6 aylık enflasyon verisiyle ilgili birkaç alternatif bulunuyor. Merkez Bankası'nın öngörüsü yüzde 44. Üst bandı ise yüzde 46. Piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 45.28 çıktı. Bu hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 bandında çıkması bekleniyor.

Enflasyon belli oluyor! Oranlar değişir mi? Ne zaman ödenecek? (Takvim.com.tr)

ORANLAR DEĞİŞİR Mİ?

Emekliler ve memurlar açısından iki ayrı artış gündemde. Enflasyon artışından sonra eğer karar verilirse refah payı ve oran eşitleme gündeme gelecek. Memurlar ve memur emeklilerinin daha düşük kalan oranları SSK ve Bağ-Kur'lular ile eşitlenebilir. Geçtiğimiz Ocak'ta bu uygulama yapılmıştı. Ayrıca her iki kesime de bir refah payı eklenerek yüzde 15-17 bandındaki oran yüzde 20'lere yükseltilebilir.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler ve memurların yeni maaşları Ocak ayı ile birlikte ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farklar yatacak. Memurlar ise Ocak 15 itibariyle zamlı maaş alacak.



YÜZDE 44 NE GETİRECEK

- 2024 enflasyonu tahmini: % 44

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 15.45

- SSK ve Bağ-Kur enflasyon artışı: % 15.45

- Memur-emeklisi farkı TÜFE : % 4.95

- Memur ve emeklisi artışı: % 11.25

- Sosyal yardımlar artışı: % 11.25

- En düşük memur maaşı: 43.616 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL

- En düşük taban maaş: 14.431 TL



YÜZDE 45.28 NE GETİRECEK

- 2024 enflasyon tahmini: % 45.28

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 16.47

- SSK ve Bağ-Kur enflasyon artışı: % 16.47

- Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 5.88

- Memurlar ve emeklisi artışı: % 12.23

- Sosyal yardımlar artışı: % 12.23

- En düşük memur maaşı: 44.000 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.739 TL

- En düşük taban maaş: 14.558 TL



YÜZDE 46 NE GETİRECEK

- 2024 enflasyonu tahmini: % 46

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 17.05

- SSK ve Bağ-Kur enflasyon artışı: % 17.05

- Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 6.41

- Memur ve emeklisi artışı: % 12.79

- Sosyal yardımlar artışı: % 12.79

- En düşük memur maaşı: 44.220 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL

- En düşük taban maaş: 14.631 TL