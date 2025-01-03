2025 yenilikleri başladı: Yeni düzenlemeler hayata geçti! Kuyumcudan ATM’ye, tapudan kiraya...

Yeni yıl ile birlikte birçok konudaki yeni düzenlemeler de hayata geçmiş oldu.

- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları zorunlu oldu.

- İkinci eldeki 6 ay ve 6 bin km kuralı 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı.

- Kuyumcularda 185 bin lirayı aşan alışverişlerde, kimlik ibrazı zorunlu oldu.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.

- Kentsel dönüşüm kira desteğinde 2025 tarifesi belli oldu. İstanbul'da evi dönüşüme girenlere 8 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 6 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 5 bin 500 lira, kalan tüm illerde ise 4 bin 500 lira kira desteği verilecek.

- Yıllık 5 bin kilovatsaat (ayda 417 kilovatsaat) tüketimi olan abonelerin faturaları şubat itibarıyla yükselecek. Ayda 417 kilovatsaat üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak.

- Türkiye'deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitlerini artırdı. Mevcut durumda 10 bin TL limit uygulayan bankaların, bu tutarı 15 bin TL'ye yükselttiği belirtilirken, bazı bankalar ise para çekme limitini 20 bin TL'ye çıkardı.