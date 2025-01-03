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Emekli maaşı ve asgari ücrete torba yasa!

Emeklilerin 12.500 TL olan en düşük aylıkları torba yasa ile yükseltilecek. Ayrıca asgari ücret desteği de yasada yer alacak. Meclis’in ilk mesaisi bu yasal düzenleme için olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Emekli maaşı ve asgari ücrete torba yasa!

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    Bugün açıklanacak 2024 yılının son enflasyon oranının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam alacak.

    Ancak zam "kök aylık" üzerinden yansıtıldığı için, taban seviyedeki 3.7 milyon emeklinin maaşına enflasyon farkı eklenemeyecek. Taban seviyeden maaş alan emeklilerin aylıklarında artış sağlanması için yasal değişiklik yapılması gerekecek.

    Edinilen bilgiye göre 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli olan yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor.

    Bu çerçevede hem en düşük emekli aylığının artırılması hem de asgari ücrette 1000 liraya çıkarılan işveren desteği için yapılacak yasal düzenlemeler bir torba teklifle Meclis gündemine getirilecek. Yasal düzenlemenin 17 Ocak'a yetişmemesi halinde ise emeklilere fark ödemesi yapılacak.Taban maaş Temmuz ayında 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Enflasyon oranında artış yapıldığında yeni taban maaşın 14.500- 15.000 TL olması bekleniyor.

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