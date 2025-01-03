2025 bedelli askerlik ücreti artış! Yeni tutarlar

(Takvim Foto Arşiv) Bedelli askerliği, kanunda yer alan şartları yerine getiren kişilerin senelik olarak belirlenen ücreti ödeyerek yaptıkları kısa süreli askerlik hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.

(Takvim Foto Arşiv) KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR? a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak. b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak. c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

(Takvim Foto Arşiv) ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dahil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

(Takvim Foto Arşiv) Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır: a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.