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2025 bedelli askerlik ücreti artış! Yeni tutarlar

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla beraber bedelli askerlik ücreti dahil birçok alanda ödemeler değişecek. Halihazırda 217.871,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, yeni yılda zamlı fiyatıyla güncel halini alacak. Memur maaşlarına yılda iki kez yapılan zam, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiliyor.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:04
2025 bedelli askerlik ücreti artış! Yeni tutarlar

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    2025 yılı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla beraber bedelli askerlik ücreti dahil birçok alanda ödemeler güncellenecek. Halihazırda 217.871,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, yeni yılda zamlı fiyatıyla son halini alacak. Memur maaşlarına yılda iki kez yapılan zam, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiliyor. İşte zamlı bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2025?

    Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü (bugün) belli oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla memur maaşlarına ve bedelli askerlik ücretine güncelleme yapıldı. Zamlı rakamlar resmi kurumlar aracılığıyla veriler paylaşıldıkça haberimizde yer alacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

    Askere gitmek, askerlik çağına girmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için zorunlu bir uygulamadır. Zorunlu askerlik süresi, genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında değişir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bedelli askerliği, kanunda yer alan şartları yerine getiren kişilerin senelik olarak belirlenen ücreti ödeyerek yaptıkları kısa süreli askerlik hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

    a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

    b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

    c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dahil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

    a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

    ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

    Bedelli askerliğe başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden tamamlayabilirler.

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