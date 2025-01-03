65 yaş aylığı artış! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Sosyal yardım ödemeleri her sene memur maaş katsayısına göre güncel halini alıyor ve bu yılki artış zamlı maaşlarla birlikte hak sahiplerinin aldıkları tutarlara yansıyacak. İşte 65 yaş aylığı detayları...

(Takvim Foto Arşiv) 65 Yaş Aylığı 2025 | Zamlı yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı her ay belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. 2025 yılı için zamlı oranlar da netleşti. Detaylar güncellendikçe haberimizde yer alacaktır.