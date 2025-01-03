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65 yaş aylığı artış! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

2025 yılı memur maaş zammı 65 yaş aylığı ve diğer sosyal yardımları şekillendirecek. 3 Ocak'ta (bugün) açıklanan memur maaşı zammı sonrası zamlı 65 yaş (yaşlılık) maaşı merak ediliyor. Sosyal yardım ödemeleri her sene memur maaş katsayısına göre güncel halini alıyor ve bu yılki artış zamlı maaşlarla birlikte hak sahiplerinin aldıkları tutarlara yansıyacak. İşte 65 yaş aylığı detayları ve güncel rakamlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:05
65 yaş aylığı artış! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

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    Sosyal yardım ödemeleri her sene memur maaş katsayısına göre güncel halini alıyor ve bu yılki artış zamlı maaşlarla birlikte hak sahiplerinin aldıkları tutarlara yansıyacak. İşte 65 yaş aylığı detayları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    65 Yaş Aylığı 2025 | Zamlı yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

    Yaşlılık maaşı her ay belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. 2025 yılı için zamlı oranlar da netleşti. Detaylar güncellendikçe haberimizde yer alacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YAŞLILIK MAAŞI NEDİR?

    Yaşlılık maaşı, Türkiye'de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere devlet tarafından sağlanan sosyal yardım türü olarak tanımlanabilir. Bu maaş, 2022 sayılı kanun kapsamında, belirli koşulları sağlayan yaşlı bireylerin geçimlerini desteklemek amacıyla ödenmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?

    Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen, 4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az gelire sahip olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yaparak ödemelerini alabilir.

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