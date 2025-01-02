Asgari ücret fırsatçılarına geçit yok! Fahiş fiyat uygulayana ceza

Bu kapsamda 25.12.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerin 5.846 işletme incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6.662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13.838.753 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunların yanında 3.479 firma hakkında ise Hakkında Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerimiz 81 ilde yoğun bir şekilde devam etmiş bulunmaktadır.

Takvim Foto Arşiv

Market denetimlerinde İstanbul ilimiz 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara ilimizde 436 market, Antalya ilimizde ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93.603 ürün ile Antalya ve 73.031 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır.

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, 1.806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz üçüncü sırada yer aldı.