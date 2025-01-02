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Asgari ücret fırsatçılarına geçit yok! Fahiş fiyat uygulayana ceza

2025 asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılar mercek altında. Ticaret Bakanlığı 25-31 Aralık arasında gerçekleştirilen denetimlerde topla 23,7 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fırsatçıların büyük çoğunluğu tahmin edileceği gibi İstanbul'da.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 08:41
Asgari ücret fırsatçılarına geçit yok! Fahiş fiyat uygulayana ceza

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    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerimiz 81 ilde yoğun bir şekilde devam etmiş bulunmaktadır.

    Bu kapsamda 25.12.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerin 5.846 işletme incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6.662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13.838.753 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunların yanında 3.479 firma hakkında ise Hakkında Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatılmıştır.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Market denetimlerinde İstanbul ilimiz 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara ilimizde 436 market, Antalya ilimizde ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93.603 ürün ile Antalya ve 73.031 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır.

    En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, 1.806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz üçüncü sırada yer aldı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ilimizde 6.450.400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilimizi sırasıyla 3.973.200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266.200 TL idari para cezası ile Bursa ilimiz takip etmektedir.

    EN ÇOK FIRSATÇI İSTANBUL'DA
    Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.

    Ticaret Bakanlığı olarak Market denetimlerinin yanında 30-31/12/2024 tarihleri arasında yeni yıl öncesi yoğunluk verilen Kafe, Restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde toplam 4.779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlenmiştir. 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9.897.148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırması süreci başlatılmıştır.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92.013 ürün denetimi ile İstanbul, 43.381 ürün denetimi ile Ankara, 21.053 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2.829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir.

    Ticaret Bakanlığı'nın X üzerinden paylaşımıTicaret Bakanlığı'nın X üzerinden paylaşımı

    Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6.223.800 TL, 1.001.000 TL ve 620.400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'nde 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.

    Ticaret Bakanlığı'nın X üzerinden paylaşımıTicaret Bakanlığı'nın X üzerinden paylaşımı

    Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek, hiçbir türlü eylem ve fiile izin verilmeyerek, başta fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir.

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