Ocak 2025 SSPE ve tüberküloz yardımı zamlı artış ne kadar oldu?

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Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. Peki, zamlı tüberküloz hasta yardımı 2025 ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...

(Takvim Foto Arşiv) SSPE, Tüberküloz yardım parası (zamlı) ne kadar oldu? 2025 yılı Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere ödenecek zamlı yardım parası merak ediliyor. Tüberküloz hastalarına 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. 2025 yılında ödenecek zamlı tutar 3 Ocak itibarıyla netlik kazandı. Detaylarda haberimizde yer alacaktır.