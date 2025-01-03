Ocak 2025 SSPE ve tüberküloz yardımı zamlı artış ne kadar oldu?

Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. Peki, zamlı tüberküloz hasta yardımı 2025 ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...
Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. Peki, zamlı tüberküloz hasta yardımı 2025 ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...
SSPE, Tüberküloz yardım parası (zamlı) ne kadar oldu?
2025 yılı Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere ödenecek zamlı yardım parası merak ediliyor. Tüberküloz hastalarına 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. 2025 yılında ödenecek zamlı tutar 3 Ocak itibarıyla netlik kazandı. Detaylarda haberimizde yer alacaktır.
Tüberküloz yardım parası kimlere ödenir?
Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler faydalanıp ödeme alabilir.
TÜBERKÜLOZ YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma(SYD) Vakıflarına başvuruda bulunarak, gerekli belgeleri iletip bu ödenekten faydalanabilirler.