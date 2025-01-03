PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ocak 2025 SSPE ve tüberküloz yardımı zamlı artış ne kadar oldu?

Tüberküloz hasta yardımı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazandı. Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. Peki, zamlı tüberküloz hasta yardımı 2025 ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:05
Ocak 2025 SSPE ve tüberküloz yardımı zamlı artış ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. Peki, zamlı tüberküloz hasta yardımı 2025 ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SSPE, Tüberküloz yardım parası (zamlı) ne kadar oldu?

    2025 yılı Tüberküloz (SSPE hastalarına) hastası bireylere ödenecek zamlı yardım parası merak ediliyor. Tüberküloz hastalarına 2024 yılında 7 bin 608 lira tutarındaki yardım yapılıyordu. 2025 yılında ödenecek zamlı tutar 3 Ocak itibarıyla netlik kazandı. Detaylarda haberimizde yer alacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tüberküloz yardım parası kimlere ödenir?

    Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler faydalanıp ödeme alabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TÜBERKÜLOZ YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma(SYD) Vakıflarına başvuruda bulunarak, gerekli belgeleri iletip bu ödenekten faydalanabilirler.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Milyonların gözü bu rakamda! TÜİK enflasyon rakamını açıkladı!
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu! Eski eşi Necla Nazır’dan ilk mesaj
    New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar’ın yeni görüntüleri! FBI yayımladı: İşte saldırıdan önceki o anlar
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türk Harmanı formülünde
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    MEMURA EN AZ 40 BİN TL | Aralık enflasyonu öncesi son tahminler! Zam oranı %12.73 olur mu?
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin