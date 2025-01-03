2025 kıdem tazminatı hesapla! Şimdi kontrol et

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bir çalışan, bir yıl boyunca çalıştığı her yıl için brüt maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır. Örneğin, 5 yıl çalışan bir kişi, brüt maaşı ile çalıştığı yıl sayısının çarpımı kadar kıdem tazminatı alır. Ancak bu hesaplama, kıdem tazminatı tavanını aşamaz.

Yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak olan rakamlar, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında önemli bir rol oynayacak. 2025 yılına ilişkin güncellemeler için gözler 3 Ocak'ta yapılacak açıklamalarda.