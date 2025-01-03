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2025 kıdem tazminatı hesapla! Şimdi kontrol et

2025 yılı Ocak ayında geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tabanı netleşirken, tavan rakam için memur zammı ve enflasyon oranları belirleyici olacak.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:02
2025 kıdem tazminatı hesapla! Şimdi kontrol et

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    Milyonlarca çalışan, 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağını merak ediyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından taban tutar netleşirken, tavan rakam için gözler memur maaş zam oranına çevrildi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2025 ASGARİ ÜCRETLE KIDEM TAZMİNATI TABANI VE TAVANI

    Asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatı, bir yıllık çalışma karşılığında brüt asgari ücret tutarında hesaplanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte bu rakam 26 bin 4 TL'ye yükselecek. Ancak kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret üzerinden değil, memur maaş zammı ve en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi üzerinden belirleniyor. Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanı 41 bin 827 TL olarak uygulanıyor. Ocak ayında bu rakamın güncellenmesi bekleniyor.

    KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2025 yılı kıdem tazminatı tavanı, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacağı 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak. Aynı gün memur maaş zammı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da yeniden düzenlenecek.

    KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

    Bir çalışan, bir yıl boyunca çalıştığı her yıl için brüt maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır. Örneğin, 5 yıl çalışan bir kişi, brüt maaşı ile çalıştığı yıl sayısının çarpımı kadar kıdem tazminatı alır. Ancak bu hesaplama, kıdem tazminatı tavanını aşamaz.

    Yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak olan rakamlar, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında önemli bir rol oynayacak. 2025 yılına ilişkin güncellemeler için gözler 3 Ocak'ta yapılacak açıklamalarda.

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