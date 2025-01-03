Ocak 2025 memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne oldu?

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2025 yılı itibarıyla memurların maaşlarına ek olarak verilen aile yardımı ve çocuk yardımı ödemelerinde artış yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre yeniden düzenlenen bu ödemeler, memur ailelerinin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

Fotoğraflar: AA MEMURLAR İÇİN EŞ YARDIMI TUTARI 2025 yılında memurların eş yardımı, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. 0-6 YAŞ ÇOCUK YARDIMI 0-6 yaş grubu çocuklar için ödenen yardımlar, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek. 6 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUK YARDIMI Bu tutar, her bir çocuk için hesaplanarak maaşlara ekleniyor.