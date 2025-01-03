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Ocak 2025 memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne oldu?

2025 yılında memurların aile yardımı ödemeleri ve çocuk yardımı tutarları yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarının ardından, memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte aile yardımları da arttı. Peki, eş yardımı, 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk yardımları ne kadar oldu?

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:03
Ocak 2025 memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne oldu?

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    2025 yılı itibarıyla memurların maaşlarına ek olarak verilen aile yardımı ve çocuk yardımı ödemelerinde artış yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre yeniden düzenlenen bu ödemeler, memur ailelerinin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MEMURLAR İÇİN EŞ YARDIMI TUTARI

    2025 yılında memurların eş yardımı, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor.

    0-6 YAŞ ÇOCUK YARDIMI

    0-6 yaş grubu çocuklar için ödenen yardımlar, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek.

    6 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUK YARDIMI

    Bu tutar, her bir çocuk için hesaplanarak maaşlara ekleniyor.

    AİLE YARDIMI BAŞVURUSU VE ÖDEME SÜRECİ

    Aile yardımı ödemeleri, memurların bağlı bulunduğu kurumlar aracılığıyla otomatik olarak yapılmaktadır. Başvuru yapmaya gerek kalmadan ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak, çocuk sayısında değişiklik olması durumunda, ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerekiyor.