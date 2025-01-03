Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranları, özellikle akaryakıt fiyatlarına yönelik düzenlemelerde belirleyici bir role sahip. ÜFE artışı, akaryakıt maliyetlerine doğrudan etki ederek benzin ve motorin fiyatlarını yukarı çekebilir.

⛽ GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında litre başına uygulanacak fiyatlar henüz netleşmedi. Ancak sektör kaynaklarına göre, 6 aylık ÜFE oranının fiyatlara yansıması durumunda benzine ortalama XX TL, motorine ise XX TL zam gelebileceği ifade ediliyor.

Güncel fiyatların resmi olarak açıklanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak. Bu süreçte, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri anbean takip ediyoruz.

AKARYAKIT FİYATLARINDA NELER BEKLENİYOR?

Uzmanlara göre, ÜFE oranındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden olabilir. Özellikle uluslararası petrol piyasasındaki fiyat hareketlilikleri, Türkiye'deki pompa fiyatlarını da etkiliyor.