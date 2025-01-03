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2024'te zam şampiyonu yüzde 179 artışla lahana oldu!

2024 yılında marketteki 41 üründen 40'ının fiyatı arttı. Zam şampiyonu yüzde 179 artışla lahana ikinci yüzde 135 ile mandalina oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
2024’te zam şampiyonu yüzde 179 artışla lahana oldu!

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    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılında markette takip edilen 41 ürünün 40'ında fiyat artışı, 1 üründe ise azalış olduğunu belirtti.

    Bayraktar, geçen yıl bir önceki seneye göre markette en fazla fiyat artışının yüzde 179,1 ile beyaz lahanada görüldüğünü belirterek, bu artışı yüzde 135 ile mandalinanın, yüzde 115,2 ile patlıcan ve pırasanın, yüzde 98,5 ile limonun izlediğini kaydetti.

    Söz konusu dönemde markette fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 16 ile patates olduğuna işaret eden Bayraktar, 2024'te üreticide takip edilen 33 ürünün 29'unun fiyatlarının arttığını, 4'ünün ise düştüğünü bildirdi. Bayraktar, 2024'te bir önceki yıla göre üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 276,5 ile mandalinada görüldüğüne dikkati çekti.

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