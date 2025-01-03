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Yatırımda hedef 500 milyar lira!

Dünyada alternatif yatırım sektörü, 23,21 trilyon dolarla yılı kapatmaya hazırlanırken, Türkiye'de alternatif yatırım fonları pazarı yıllık % 89 büyüyerek 388 milyar liraya ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Yatırımda hedef 500 milyar lira!

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    Dünyada alternatif yatırım sektörü yılı 23,21 trilyon dolarla kapatmaya hazırlanırken, Türkiye'de alternatif yatırım fonları pazarı yıllık yüzde 89 büyüyerek 388 milyar liraya ulaştı.

    RePie Portföy Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "Türkiye'de de faiz indirim sürecinin de desteğiyle 2025'te alternatif yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 500 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz" dedi.

    Dünyada kurumsal yatırımcıların portföylerinin yaklaşık yüzde 35'ini alternatif yatırım araçlarında tuttuğu bilgisini veren Emre Çamlıbel, "Türkiye'de alternatif yatırım fonlarına yatırım yapan kurumlar arasında bireysel emeklilik sistemleri (BES) başı çekiyor. Son dönemde bireysel yatırımcılar da alternatif yatırım fonlarına giderek daha çok yöneliyor. 2024'te alternatif yatırım fonlarında nitelikli yatırımcı sayısı yüzde 26 arttı" açıklamasını yaptı.

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