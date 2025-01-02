Yatırım araçlarının 2024 karnesi açıklandı! En çok hangisi kazandırdı?

Yatırım araçlarının 2024 karnesi belli oldu. Yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın olurken, borsa takip etti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024'te yüzde 51.63 artış gösterdi. 2023 sonunda bin 962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024 yılının son işlem gününde 2 bin 975 liraya çıktı.

2023'ü 13 bin 176 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da 2024 sonunda 20 bin 180 lira oldu. Böylece cumhuriyet altınının satış fiyatında yüzde 53.16 artış kaydedildi. 2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2024 sonunda 9.830,56 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 2.360,38 puan ve yüzde 31,60 olarak gerçekleşti.

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 19.63 olurken, euronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 12.51 yükseliş görüldü. 2023 yılında 29,5550 lira olan ABD doları, 2024 yılında 35,3580 liraya çıktı. 2023 sonunda 32,6660 lira olan euronun satış fiyatı da 2024 yılının son işlem gününde 36,7510 liraya yükseldi.

Yatırım araçlarının 2024 karnesi açıklandı (Takvim Gazetesi)



ALTIN REKOR KIRDI

2024'te 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı yılı yüzde 27.2 artışla 2 bin 623 dolar ile tamamladı, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, Fed'in Aralık projeksiyonlarında 2025 için daha az faiz indirimi öngörmesinin ons altın için aşağı yönde risk yarattığını kaydetti. Jeopolitik risklere de değinen Aksoy, "Jeopolitik risklerin azaldığı bir durum ons altın fiyatına olumsuz yönde yansıyabilir. Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi ons altın fiyatını desteklemeye devam edebilir" yorumunu yaptı.

Yatırım Finansman Başekenomisti Erol Gürcan da bu yıl 2025 yılında altın fiyatlarında ana eğiliminin yukarı yönlü kalabileceğini ancak bu durumun kısmen fiyatlara yansıdığını ifade ederek, kısa vadede kâr satış hareketlerinin de görülebileceğini kaydetti.