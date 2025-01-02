Türk Telekom Fiber ağı 474 bin km’ye ulaştı

Türk Telekom, yeni yıla Mardin'de gerçekleştirilen saha operasyonlarıyla girdi. Türkiye'yi fiber ağlarla ören Türk Telekom, Mardin Dara Antik Kenti'nde, 2024'ü 2025'e bağlayan 31 Aralık'ta yürütülen çalışmalarla toplam fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı.

Fiberleşme oranı yüzde yüze yaklaşan Mardin'de, Türk Telekom'un sunduğu erişim hızı kapasitesi ise ülke ortalamasının üzerine çıkarak 487 Mbps'ye ulaştı. Türk Telekom, kentteki fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranını yüzde 56'ya taşıyarak, yüzde 53 olan Türkiye ortalamasının üstüne çıkardı.

Yeni yılı fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Mardin'de karşılayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemizi en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağlarla örmeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. Mardin'de yüzde yüze yaklaşan fiberleşme oranıyla buradaki abonelerimize 487 Mbps ile Türkiye ortalamasının üzerinde erişim hızı sunabilecek altyapımız var" dedi.