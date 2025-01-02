EMEKLİYE 16.98 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

Bu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarıyla uyumlu olarak yapılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.
Anketler ve Tahminler Ne Diyor?
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı için farklı oranlar konuşuluyor:
AA Finans Anketi: 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.21, zam oranı yüzde 16.42. Taban aylık, bu oranla 14 bin 553 liraya yükselebilir.
Merkez Bankası Anketi: Enflasyon tahmini yüzde 45.28, zam oranı yüzde 16.47. Taban maaş 14 bin 539 liraya ulaşabilir.
Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Enflasyon yüzde 45.92, zam oranı yüzde 16.98. Bu oranla en düşük maaş 14 bin 623 lira olabilir.
Bazı senaryolarda, artışın 15 bin lira seviyelerine ulaşabileceği belirtiliyor.