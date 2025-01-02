EMEKLİYE 16.98 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

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Yaklaşık 16.4 milyon emekli Ocak ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. Zam oranlarının açıklanacağı 3 Ocak tarihine odaklanılmışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. En düşük emekli aylığına yapılacak olası artışla ilgili yeni düzenleme sinyali verilmesi milyonlarca emeklide heyecan yarattı.

"En Düşük Emekli Aylığı İçin Çalışma Yapabiliriz"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada emekli maaşlarının yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlendiğini vurgulayarak, "En düşük emekli aylığını Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkardık. Kısa süreli ve az primle emekli olanların maaşlarını Hazine desteğiyle bu rakama tamamlıyoruz. Ocak ayında enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, taban emekli aylığının artırılması yönünde bir çalışma yapabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.