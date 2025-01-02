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EMEKLİYE 16.98 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yarın netleşiyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu artışın sadece kök aylıklara değil, taban aylıklara da yansıması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taban emekli maaşı ile ilgili yapılacak olası düzenlemeler hakkında ipuçları verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:07 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:20
EMEKLİYE 16.98 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yaklaşık 16.4 milyon emekli Ocak ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. Zam oranlarının açıklanacağı 3 Ocak tarihine odaklanılmışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. En düşük emekli aylığına yapılacak olası artışla ilgili yeni düzenleme sinyali verilmesi milyonlarca emeklide heyecan yarattı.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    "En Düşük Emekli Aylığı İçin Çalışma Yapabiliriz"
    Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada emekli maaşlarının yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlendiğini vurgulayarak, "En düşük emekli aylığını Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkardık. Kısa süreli ve az primle emekli olanların maaşlarını Hazine desteğiyle bu rakama tamamlıyoruz. Ocak ayında enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, taban emekli aylığının artırılması yönünde bir çalışma yapabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Taban Aylıkta Artış İçin Formüller Gündemde

    Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte en düşük emekli maaşı için olası artış formülleri konuşulmaya başlandı. Mevcut tahminlere göre, en düşük emekli aylığının 14 bin ila 15 bin lira seviyelerine çıkarılması değerlendiriliyor.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Bu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarıyla uyumlu olarak yapılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Anketler ve Tahminler Ne Diyor?

    Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı için farklı oranlar konuşuluyor:

    AA Finans Anketi: 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.21, zam oranı yüzde 16.42. Taban aylık, bu oranla 14 bin 553 liraya yükselebilir.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Merkez Bankası Anketi: Enflasyon tahmini yüzde 45.28, zam oranı yüzde 16.47. Taban maaş 14 bin 539 liraya ulaşabilir.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Enflasyon yüzde 45.92, zam oranı yüzde 16.98. Bu oranla en düşük maaş 14 bin 623 lira olabilir.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Bazı senaryolarda, artışın 15 bin lira seviyelerine ulaşabileceği belirtiliyor.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Yasal Düzenleme Gerekli

    Yeni taban aylığın uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ocak ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Düzenlemenin onaylanmasıyla birlikte artış aynı ay içinde maaşlara yansıyacak.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Nasıl Hesaplanacak?

    Yeni zam oranıyla önce kök aylık ve ek ödemeler hesaplanacak.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Bu tutar belirlenen yeni taban aylığın altında kalırsa, maaşlar Hazine desteğiyle tamamlanacak. Böylece tüm emekliler artıştan faydalanacak.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Emekliler Yeni Yılı Umutla Bekliyor

    En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler emeklilerin alım gücünü artırmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    3 Ocak'ta açıklanacak zam oranlarıyla birlikte, taban aylığa yapılacak artış da netlik kazanacak. Emekliler yeni yılda ekonomik koşullarını iyileştirecek somut adımların atılmasını umut ediyor.

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    YÜZDE 44 NE GETİRECEK?
    2024 enflasyonu tahmini: % 44
    Temmuz-Aralık enflasyonu: % 15.45

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    SSK ve Bağ-Kur: % 15.45
    Memur-emeklisi farkı: % 4.95

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Memur-emeklisi: % 11.25
    En düşük memur maaşı: 43.616 TL

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL
    En düşük taban maaş: 14.431 TL

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    YÜZDE 46 NE GETİRECEK
    2024 enflasyonu tahmini: % 46
    Temmuz-Aralık enflasyonu: % 17.05

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    SSK ve Bağ-Kur: % 17.05
    Memur-emeklisi farkı: % 6.41

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    Memur-emeklisi: % 12.79
    En düşük memur maaşı: 44.220 TL

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

    En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL
    En düşük taban maaş: 14.631 TL

    EMEKLİYE 16.42 KÖK ZAM! SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı belli oldu: Ek zam ile 14.623 lira...

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