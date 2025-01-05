EMEKLİYE İKİNCİ ZAM! %20 ek zam ile refah payı masada: SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük kök maaşı ne olacak?

Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

6 Aylık Artış ve En Düşük Emekli Maaşı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekli maaşlarına yapılan artışların her 6 ayda bir yapıldığını belirtti. Temmuz ayında bu artışların yeniden yapılacağını hatırlatan Yılmaz, en düşük emekli maaşının şu an 12 bin 500 TL'ye çıkmış durumda olduğunu söyledi.

Kök maaşı daha düşük olan emeklilerin bu artıştan faydalandığını vurgulayan Yılmaz, "Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."

Emekliler İçin Taban Aylık Artışı ve Ocak Zammı: Yeni Formüller ve Uygulama Detayları Emekliler, Ocak ayı zammı ve taban aylık artışı ile ilgili merak edilenleri araştırıyor. 2025 yılı Ocak zammıyla birlikte emeklilerin maaşlarında önemli değişiklikler bekleniyor.