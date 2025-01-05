EMEKLİYE İKİNCİ ZAM! %20 ek zam ile refah payı masada: SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük kök maaşı ne olacak?

Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
6 Aylık Artış ve En Düşük Emekli Maaşı
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekli maaşlarına yapılan artışların her 6 ayda bir yapıldığını belirtti. Temmuz ayında bu artışların yeniden yapılacağını hatırlatan Yılmaz, en düşük emekli maaşının şu an 12 bin 500 TL'ye çıkmış durumda olduğunu söyledi.
Kök maaşı daha düşük olan emeklilerin bu artıştan faydalandığını vurgulayan Yılmaz, "Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."
Emekliler İçin Taban Aylık Artışı ve Ocak Zammı: Yeni Formüller ve Uygulama Detayları
Emekliler, Ocak ayı zammı ve taban aylık artışı ile ilgili merak edilenleri araştırıyor. 2025 yılı Ocak zammıyla birlikte emeklilerin maaşlarında önemli değişiklikler bekleniyor.
Ancak, bazı emeklilerin maaşlarına zam yapılmadan ödemelerin sabit kalması durumu da söz konusu. Peki, Ocak zammı ve taban aylık artışı nasıl şekillenecek?
10 Bin 800 TL'lik Detay: Zammın Etkisi
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, halen kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 TL'nin altında olan emeklilere bu tutar ödeniyor. Ancak, 10 bin 800 TL'nin altında maaş alan emekliler Ocak zammı sonrası herhangi bir artış almayacak.
Ocak ayında yapılacak yüzde 15.75'lik zam ek ödeme dahil 10 bin 800 TL'nin altında maaş alan emekliler için fark yaratmayacak. Bu durumda maaşları aynı kalacak.
Öte yandan maaşı 10 bin 800 TL ile 12 bin 500 TL arasında olan emekliler zamla birlikte yeni maaşlarının 12 bin 500 TL'yi aşacak ve ek ödeme dahil daha yüksek bir maaş alacak.
Taban Aylık Artışı İçin 3 Formül
Ocak zammına karşın gelirlerinde değişiklik olmayacak emekliler için taban aylığın artırılması bekleniyor. Üç farklı formül üzerinde çalışmalar sürüyor. Eğer yüzde 15.75'lik Ocak zammı uygulanırsa taban aylık 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkabilir.
Ayrıca Temmuz ayında yapılan artışta olduğu gibi yuvarlama yapılırsa taban aylık yüzde 16'lık bir artışla 14 bin 500 TL'ye veya yüzde 20'lik bir artışla 15 bin TL'ye kadar yükselebilir. Bu formüller, emeklilerin gelirini artırma hedefiyle hazırlanıyor.
Çalışma Başkan Erdoğan'a Sunulacak
Taban aylık artışı için karar alınması halinde konuyla ilgili bir çalışma hızla hazırlığa konulacak. Bu çalışma çeşitli formüller içererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Erdoğan'ın onayladığı formül yasa teklifine dönüştürülerek Meclis'e sevk edilecek.
Torba Teklif ile Düzenleme Meclis'e Taşınacak
Emeklilerin maaş ödeme tarihi 17 Ocak olarak belirlenmişken planlanan düzenlemenin bu tarihe yetişmesi için çalışmalar hızla ilerleyecek. Asgari ücret desteğini artıran düzenleme ile birlikte torba teklif olarak Meclis'e taşınması bekleniyor. Bu değişiklik, emeklilerin maaşlarını daha adil bir şekilde yeniden düzenlemeyi hedefliyor.
Maaş Artışları Nasıl Uygulanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına önce yüzde 15.75'lik zam uygulanacak. Ardından yeni maaş üzerinden yüzde 4-5 oranında ek ödeme hesaplanacak.
Eğer düzenleme yetişirse ek ödeme ve kök aylığının toplamı yeni belirlenen taban aylık tutarına tamamlanacak. Bu sayede maaşı yeni taban aylık altındaki emeklilerin ödemeleri Hazine desteğiyle yükseltilecek.
Eğer düzenleme maaş ödeme tarihine yetişmezse emeklilere mevcut taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Düzenleme tamamlandığında, yeni taban aylık üzerinden fark ödemeleri yapılacak.
👉İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 15.75'LİK ORANLA YENİ AYLIKLARI
MEVCUT: 12.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.468,75
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25