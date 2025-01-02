MESAJLA BİLDİRİM YAPILACAK Erdoğan, konuya ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "1 Şubat'ta 40 milyon mesken abonesinin 38.8 milyonu için bir şey değişmeyecek. Bugünkü düzen neyse uygulama devam edecek. Geriye kalan 1.2 milyon mesken abonesinin elektrik tarifelerindeki enerji kısmı için ise sübvansiyon yapılmayacak. Bu kesim zaten ağırlıklı olarak toplumun üst ve ortaüst gelir grubu diye tarif edilecek kısım. Bunlara elektrik enerjisinin maliyeti neyse o yansıtılacak" diye konuştu.

5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimi olanlar artık tükettikleri elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek. (AA)

Yeni düzenlemeyle mevcutta 300-400 lira gelen bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, mevcutta bin 300 lira ve üzerinde ödeyen bir mesken abonesi ise 1 Şubat sonrası tüketimine bağlı olarak 2 bin 500 TL ve üzerinde faturalarla karşılaşabilecek. Erdoğan, dağıtım şirketlerinin kasımdan bu yana 5 bin kilovatsaati geçtiklerinde abonelerine kısa mesaj yoluyla bilgi verdiklerini anlattı.

TERCİH AVANTAJI SAĞLANIYOR

Erdoğan, "2024'ün ilk 11 ayında tüketimi 5 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri 1 Şubat 2025 itibarıyla son kaynak tedarik tarifesi üzerinden elektrik enerjisi almaya başlayacaklar. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla son bir yılında 5 bin kilovatsaati geçenler ise bu yılın mart ayı itibariyle kademeli sisteme dahil edilecek" dedi. EPDK'nın son kararıyla serbest tüketici limitinin yıllık 750 kilovatsaat olarak belirlendiğini kaydeden Erdoğan, "Mevcutta hemen hemen herkes serbest tüketici. Şu an tüketiciler diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilir. Böylece serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih avantaj sağlayabilir. Yeni sistem elektrik şirketleri arasında rekabete yol açacağı gibi vatandaşı da tasarrufa yönlendirecek" diye konuştu.