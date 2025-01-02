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Elektrikte yeni dönem! Maliyet esaslı tarifeye geçiliyor! 1 Şubat'tan sonra uygulanacak

Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de maliyet esaslı tarife dönemine geçiliyor. 1 Şubat’tan sonra 5 bin kilovatsaatin üzerinde yıllık elektrik tüketimi olanlar gerçek maliyeti ödeyecek. Elder Genel Sekreteri Erdoğan, “Tüketiciler tedarik şirketlerini değiştirme hakkına sahip” dedi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:29 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:41
Elektrikte yeni dönem! Maliyet esaslı tarifeye geçiliyor! 1 Şubat’tan sonra uygulanacak

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    Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiliyor.

    1 Şubat 2025 itibariyle 5 bin kilovatsaatin üzerinde yıllık elektrik tüketimi olanlar artık kullandıkları enerjinin gerçek maliyetini ödeyecek.

    Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiliyor. (AA) Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiliyor. (AA)

    İKİLİ ANLAŞMALAR YAPILABİLECEK
    Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kasım ayı itibarıyla 5 bin kilovatsaati aşanlara elektrik dağıtım şirketleri tarafından bildirim mesajı gönderilmeye başlandığını anlatırken, "Serbest tüketici modeli ile tedarik şirketiyle tüketiciler arasında ikili anlaşmalar yapabilecek. Böylece tüketiciler sözleşme imzalayacağı tedarik şirketinden daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek" dedi.

    Yeni yılla birlikte başlayan elektrikte maliyet esaslı tarife dönemi ile yıllık 5 bin kilovatsaatin (aylık ortalama 417 kilovatsaat) üzerinde elektrik tüketimi olanlar artık tükettikleri elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek.

    MESAJLA BİLDİRİM YAPILACAK
    Erdoğan, konuya ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "1 Şubat'ta 40 milyon mesken abonesinin 38.8 milyonu için bir şey değişmeyecek. Bugünkü düzen neyse uygulama devam edecek. Geriye kalan 1.2 milyon mesken abonesinin elektrik tarifelerindeki enerji kısmı için ise sübvansiyon yapılmayacak. Bu kesim zaten ağırlıklı olarak toplumun üst ve ortaüst gelir grubu diye tarif edilecek kısım. Bunlara elektrik enerjisinin maliyeti neyse o yansıtılacak" diye konuştu.

    5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimi olanlar artık tükettikleri elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek. (AA)5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimi olanlar artık tükettikleri elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek. (AA)

    Yeni düzenlemeyle mevcutta 300-400 lira gelen bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, mevcutta bin 300 lira ve üzerinde ödeyen bir mesken abonesi ise 1 Şubat sonrası tüketimine bağlı olarak 2 bin 500 TL ve üzerinde faturalarla karşılaşabilecek. Erdoğan, dağıtım şirketlerinin kasımdan bu yana 5 bin kilovatsaati geçtiklerinde abonelerine kısa mesaj yoluyla bilgi verdiklerini anlattı.

    TERCİH AVANTAJI SAĞLANIYOR
    Erdoğan, "2024'ün ilk 11 ayında tüketimi 5 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri 1 Şubat 2025 itibarıyla son kaynak tedarik tarifesi üzerinden elektrik enerjisi almaya başlayacaklar. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla son bir yılında 5 bin kilovatsaati geçenler ise bu yılın mart ayı itibariyle kademeli sisteme dahil edilecek" dedi. EPDK'nın son kararıyla serbest tüketici limitinin yıllık 750 kilovatsaat olarak belirlendiğini kaydeden Erdoğan, "Mevcutta hemen hemen herkes serbest tüketici. Şu an tüketiciler diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilir. Böylece serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih avantaj sağlayabilir. Yeni sistem elektrik şirketleri arasında rekabete yol açacağı gibi vatandaşı da tasarrufa yönlendirecek" diye konuştu.

    Tüketiciler elektrik hizmeti aldıkları tedarik şirketlerini değiştirme hakkına sahip. (AA)Tüketiciler elektrik hizmeti aldıkları tedarik şirketlerini değiştirme hakkına sahip. (AA)

    SERBEST TÜKETİCİ ANLAŞMASI NASIL YAPILIR?
    Tüketiciler elektrik hizmeti aldıkları tedarik şirketlerini değiştirme hakkına sahip. Türkiye genelinde 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor. Yani İstanbul'da yaşayan bir tüketici kente hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa'nın haricinde UEDAŞ Uludağ Enerji ya da Dicle Elektrik gibi firmalardan da elektrik hizmeti alabiliyor. Bunun için tüketicinin şirketin çağrı merkezini arayarak ikili anlaşma yapması ve kendisi için bir fiyat avantajı sağlanıp sağlanmayacağını sorması yeterli oluyor.

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