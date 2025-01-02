Bakan Uraloğlu açıkladı: 1 milyon 31 bin emekliye indirim!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 1 milyon 31 bin 269 emeklinin seyahat ve PTT kargo hizmetlerinden indirimli olarak faydalandığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Uraloğlu, "2024'te 967 bin 338 emeklimiz seyahatlerinde indirimleri kullandı" ifadesini kullandı. Uraloğlu, emekliler için yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarına dikkati çekti.

Trenlerde 60-64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığına da işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. Uygulamadan bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 183 bin 907, bölgesel trenlerde 69 bin 905, ana hat trenlerinde ise 47 bin 427 kişi faydalandı. Böylece indirimden 301 bin 239 kişi yararlandı."



Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası seyahat eden emekliler için bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını ifade ederek, düzenlemenin hayata geçtiği 31 Mayıs'tan itibaren 666 bin 99 emeklinin bu indirimden yarar sağladığını belirtti.

KARGODA YÜZDE 20

Emeklilere öncelik tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini ve emeklilerin kargo gönderimi için yüzde 20'lik indirim uygulamasını başlattıklarını aktaran Uraloğlu, 63 bin 931 vatandaşın 80 bin 616 kargo gönderiminde kampanyadan faydalandığını söyledi.

Uraloğlu, sosyal destek hizmetleriyle refah düzeyini artırıcı düzenlemelerle emeklilere katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "2024 yılında 1 milyon 31 bin 269 emeklimiz ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı. 2024 yılı, emeklilerimize verdiklerimizin sadece başlangıcıdır. Her adımda onlara daha güzel bir yaşam sunmayı hedefliyoruz."