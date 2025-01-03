Ocak 2025 SED yardımı zamlandı! Yeni ödeme tutarları

2025 senesi Ocak ayı SED yardımı zammı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından gündeme yerleşti. Aileleri ilgilendiren SED zamları 3 Ocak'ta netleşecek. Peki Ocak 2025 SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte SED yardımı hesaplama tablosu ve güncel veriler...

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OCAK ZAMMI SONRASI (2025) SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED ödemeleri her ayın ortalarından itibaren belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. 2025 yılı için zamlı oranlar da netleşti. Detaylar haberimizde yer alacaktır.