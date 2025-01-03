Ocak 2025 SED yardımı zamlandı! Yeni ödeme tutarları

2025 senesi Ocak ayı SED yardımı zammı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından gündeme yerleşti. Aileleri ilgilendiren SED zamları 3 Ocak'ta netleşecek. Peki Ocak 2025 SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte SED yardımı hesaplama tablosu ve güncel veriler...
(Takvim Foto Arşiv)
OCAK ZAMMI SONRASI (2025) SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
SED ödemeleri her ayın ortalarından itibaren belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. 2025 yılı için zamlı oranlar da netleşti. Detaylar haberimizde yer alacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
SED ÖDEME DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?
Çocuk yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir. Ödeme durumu T.C kimlik numarası ile öğrenilmektedir.
SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI
(Takvim Foto Arşiv)
ÇOCUK PARASI 2024'TE NE KADARDI?
2024 Ocak ayında yapılan artışla SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya artırılmıştı.