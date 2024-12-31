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Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?

Emeklilerin Ocak zammı bu hafta belli olurken, kök aylığa yansıtılacak bu artışın yanı sıra taban aylığın da yükseltilebileceği sinyali geldi. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı için çalışma yapabiliriz" dedi. Formüller de gündeme oturdu.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?

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    Yaklaşık 16.4 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Zam oranı için gözler 3 Ocak tarihine çevrilirken, önemli bir gelişme yaşandı. Kök aylıklara yansıtılacak bu artışın yanı sıra en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilebileceği sinyali geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bir soru üzerine, emekli aylıklarının artırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

    Kanuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlendiğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

    "En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı Temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

    Anketlere göre yeni tutar (Takvim.com.tr)Anketlere göre yeni tutar (Takvim.com.tr)

    NE KADAR OLACAK?
    Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte taban aylıkta artış formülleri de gündeme geldi. Özellikle 14 bin-15 bin lira seviyeleri ağırlık kazandı. Burada taban aylığın da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı oranında artırılması en güçlü formül olarak değerlendiriliyor. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.21 olarak tahmin edildi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.42 bekleniyor. Taban aylık eğer bu oran yansıtılırsa 14 bin 553 liraya çıkacak.

    Merkez Bankası'nın yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.28 olarak tahmin edildi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.47 olarak beklenirken, en düşük emekli aylığı ödemesi eğer bu oran kadar artırılırsa 14 bin 539 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin son anketindeki 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini ise yüzde 45.92. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.98 olabilecek. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa da en düşük ödeme 14 bin 623 liraya çıkacak. Tabii burada zam oranı daha yüksek tutulup 15 bin lira seviyeleri de görülebilecek.

    NASIL UYGULANACAK?
    Yeni taban aylıkla ilgili karar Ocak ayı zam oranının belli olmasından sonra verilecek. Artış yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle bir yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak. Yasanın ardından da düzenleme aynı ay maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para artmış olacak.

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