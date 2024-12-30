En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Milyonlarca emeklinin beklediği son enflasyon verisi öncesinde en düşük emekli maaşında artış sinyali veren Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
İşte Vedat Işıkhan'ın o açıklaması:
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?
Bunun yanında emekli aylıklarıyla ilgili bir soru geldi kıymetli basın mensuplarımızdan. Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık.
Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500'e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.
5 AYLIK ARTIŞ NE OLDU?
Şu ana kadar bunun beş aylık bölümünün verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88, Kasım enflasyonu yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye sadece Aralık enflasyonunun açıklanması kaldı.
TABAN AYLIK DA MASADA
Ocak ayında verilecek bir karar da taban aylığa ilişkin olacak. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilere 12 bin 500 lira yatırılıyor. Bu ödemenin de Ocak itibariyle artırılması planlanıyor. Bu kararın hayata geçirilmesiyle Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban tutarın altında kalanlara yatırılacak para Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Burada en güçlü formül olarak en düşük emekli aylığı ödemesinin Ocak zammıyla aynı oranda artırılması üzerinde duruluyor. Anketteki tahminlere göre bu tutar 14 bin 500 lira seviyesinde olacak. Artış daha fazla olursa, örneğin yüzde 20'yi bulursa bu durumda taban aylık 15 bin lirayı bulacak.