En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Takvim Foto Arşiv Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500'e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.

Takvim Foto Arşiv 5 AYLIK ARTIŞ NE OLDU?

Şu ana kadar bunun beş aylık bölümünün verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88, Kasım enflasyonu yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye sadece Aralık enflasyonunun açıklanması kaldı.

TABAN AYLIK DA MASADA

Ocak ayında verilecek bir karar da taban aylığa ilişkin olacak. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilere 12 bin 500 lira yatırılıyor. Bu ödemenin de Ocak itibariyle artırılması planlanıyor. Bu kararın hayata geçirilmesiyle Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban tutarın altında kalanlara yatırılacak para Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Burada en güçlü formül olarak en düşük emekli aylığı ödemesinin Ocak zammıyla aynı oranda artırılması üzerinde duruluyor. Anketteki tahminlere göre bu tutar 14 bin 500 lira seviyesinde olacak. Artış daha fazla olursa, örneğin yüzde 20'yi bulursa bu durumda taban aylık 15 bin lirayı bulacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN