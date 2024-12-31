Bakanlar soruları yanıtladı: Ekonomi yönetiminden 2024 değerlendirmesi

Ekonomi yönetimi; GAP Eylem Planı istişare toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceklerini belirterek, "Bu süreç zaten başlamıştı, devam edecek. Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur. Bugün bir artış yaparsınız, yarın ondan daha yüksek enflasyon olur, hiçbir anlamı kalmaz" dedi.

AKARYAKIT MASADA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde muhtemelen finansmana erişim bütün kesimler için daha da iyileşecek, koşullar daha elverişli hale gelecek" diye konuştu.

Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Para politikasının dezenflasyonist sürece katkı vermesi devam edecek. Bütçe açığındaki azalmanın dezenflasyonist etkisi de çok net şekilde görülecek. Yönetilen/ yönlendirilen fiyatlar konusunda da maksimum hassasiyeti gösteriyoruz. Örneğin 2024'te gaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu. Yani Merkez Bankası'nın orijinal hedefine paralel gitti. 2025'te de benzer yaklaşım içinde olacağız. Burada önemli olan birkaç faktör var, yani elektrik ve gazı bir kenara bırakacak olursak, akaryakıt ve tütün ürünlerinin ÖTV'si... Bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içinde olacağız." Şimşek, akaryakıt konusunda değerlendirmeye gidebileceklerini bildirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin belli olmasının ardından ürün fiyatlarında artış yapanlara yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtirken; Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da fahiş fiyat artışlarının arzla alakalı olmadığını kaydederek, "Ben inanıyorum bu davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek, büyük oranda da çözümlendiğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise Gabar'da petrol üretiminin günlük 70 bin varilin üzerine çıktığını, bunun da ekonomiye 2 milyar dolarlık bir katkı sağladığını açıkladı.