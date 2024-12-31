PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlar soruları yanıtladı: Ekonomi yönetiminden 2024 değerlendirmesi

Ekonomi yönetimi, GAP Eylem Planı istişare toplantası ve yıl sonu Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Bakanlar soruları yanıtladı: Ekonomi yönetiminden 2024 değerlendirmesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ekonomi yönetimi; GAP Eylem Planı istişare toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceklerini belirterek, "Bu süreç zaten başlamıştı, devam edecek. Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur. Bugün bir artış yaparsınız, yarın ondan daha yüksek enflasyon olur, hiçbir anlamı kalmaz" dedi.

    AKARYAKIT MASADA
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde muhtemelen finansmana erişim bütün kesimler için daha da iyileşecek, koşullar daha elverişli hale gelecek" diye konuştu.

    Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Para politikasının dezenflasyonist sürece katkı vermesi devam edecek. Bütçe açığındaki azalmanın dezenflasyonist etkisi de çok net şekilde görülecek. Yönetilen/ yönlendirilen fiyatlar konusunda da maksimum hassasiyeti gösteriyoruz. Örneğin 2024'te gaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu. Yani Merkez Bankası'nın orijinal hedefine paralel gitti. 2025'te de benzer yaklaşım içinde olacağız. Burada önemli olan birkaç faktör var, yani elektrik ve gazı bir kenara bırakacak olursak, akaryakıt ve tütün ürünlerinin ÖTV'si... Bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içinde olacağız." Şimşek, akaryakıt konusunda değerlendirmeye gidebileceklerini bildirdi.

    DENETİMLER SÜRECEK
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin belli olmasının ardından ürün fiyatlarında artış yapanlara yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtirken; Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da fahiş fiyat artışlarının arzla alakalı olmadığını kaydederek, "Ben inanıyorum bu davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek, büyük oranda da çözümlendiğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

    Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise Gabar'da petrol üretiminin günlük 70 bin varilin üzerine çıktığını, bunun da ekonomiye 2 milyar dolarlık bir katkı sağladığını açıkladı.

    En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladıEn düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
    En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler