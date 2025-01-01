Bakan Bayraktar duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni yıldaki ilk görev yeri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin yılın ilk görevi olarak yeni bir lokasyona gideceğini duyurdu. Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı, yani yeni rezerv amaçlı bir çalışma içerisinde ilk olarak başlamış olacak." ifadelerini kullandı.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN YENİ YIL MESAJI
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ni inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ardından Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti. Kaptan köşküne çıkarak gemi personeline hitap eden Bayraktar, burada yaptığı anonsla Fatih Sondaj Gemisi'nin yanı sıra Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han sondaj gemileri ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ndeki personelin de yeni yılını tebrik etti.
Bayraktar, anonsunda, "Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerimiz şu anda Somali açıklarında görev yapmakta olan Oruç Reis Gemisi'ndeki tüm mesai arkadaşlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu yılın son gününde hepiniz görev başındasınız. Bizler de Fatih Gemisi'ndeyiz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler, aileleriniz ve aynı zamanda milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur. Sizler bir kısmınız ülkemizin çok uzağında, bir kısmınız Karadeniz'in açıklarında çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihi projelerine imza atıyorsunuz. Milletimizin duası hepinizin arkasında. Bizler de yılın bu son saatlerinde sizlerle bir arada olalım diye buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hayırlı bir sene diliyorum. Allah muvaffak etsin. İnşallah yeni keşiflerle, yeni müjdelerle milletimizi daha mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni yıldaki ilk görev yeri belli oldu (Fotoğraf: DHA)
TÜRKİYE'NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN KARADENİZ'DEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yılın son gününü sahada, enerji sektöründe çalışan emekçilerle geçirdiklerini ve yeni yıla onlarla birlikte girdiklerini belirtti. Geçen yıl Gabar'da olduklarını hatırlatan Bayraktar, "Yine Türkiye'nin iftiharla takip ettiği önemli bir proje. Bugün orada 70 bin varili aşan bir üretime ulaşmış durumdayız ama bir diğer önemli projemiz Filyos'taki doğal gaz projemiz. Biliyorsunuz, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazı biz rekor sayılacak bir sürede, çok kısa bir süre içerisinde üretmeye başladık ve şu anda evlerimizde Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon hanenin evinde burada kendi ürettiğimiz gaz kullanılıyor. Filyos bu anlamda çok önemli bir lokasyon bizim için. Yani burası adeta enerjinin merkezi haline gelmiş durumda ve bu limanla beraber bütün bu hizmetleri yürütebiliyoruz." dedi.
Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji projelerindeki ilk adımlarından biri olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, başlattıkları milli enerji ve maden stratejisiyle, kendi gemileri, ekipmanları ve mühendisleriyle arama faaliyetleri yapma hedefinde olduklarını belirtti. Bayraktar, "Bugün, dünyanın en modern filolarına sahip bir ülke konumuna geldik." diyerek, Türkiye'nin enerji alanındaki gücünü ve bağımsızlığını pekiştirdiğini ifade etti.
Bakan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni yıldaki ilk görev yeri belli oldu (Fotoğraf: DHA)
Bayraktar, Tuna-1 kuyusundan Karadeniz keşfini millete müjdelediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim için çok özel bir sondaj gemisi. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Bu gemilerin 5 yıl süresinden sonra bir periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Fatih Gemisi de bunun için limandaydı. Birkaç haftalık bu faaliyetten sonra da artık yarın yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine doğru inşallah gidecek. Diğer gemilerimiz şu anda yoğun bir faaliyet içerisindeler. Hem Yavuz, hem Abdülhamit Han, hem de Kanuni sondaj gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi arttırmak için çalışıyorlar."
Somali açıklarında Oruç Reis Gemisi'nin şu anda oradaki sismik faaliyetlere devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Biraz önce buradan o bütün gemilerimizle bağlantı kurduk ve oradaki çalışanlarımıza, oradaki kardeşlerimize de onların da yeni yıllarını tebrik ettik. Dolayısıyla bugün de burada bunun için bulunuyoruz. İnşallah 2025 yılı da ülkemizin enerjideki bağımsızlığı için yapacağımız faaliyetlerde müspet neticeleri aldığımız bir yıl olacaktır diye düşünüyorum, istiyorum." diye konuştu.