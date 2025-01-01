Bakan Bayraktar duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni yıldaki ilk görev yeri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin yılın ilk görevi olarak yeni bir lokasyona gideceğini duyurdu. Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı, yani yeni rezerv amaçlı bir çalışma içerisinde ilk olarak başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN YENİ YIL MESAJI

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ni inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ardından Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti. Kaptan köşküne çıkarak gemi personeline hitap eden Bayraktar, burada yaptığı anonsla Fatih Sondaj Gemisi'nin yanı sıra Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han sondaj gemileri ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ndeki personelin de yeni yılını tebrik etti.

Bayraktar, anonsunda, "Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerimiz şu anda Somali açıklarında görev yapmakta olan Oruç Reis Gemisi'ndeki tüm mesai arkadaşlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu yılın son gününde hepiniz görev başındasınız. Bizler de Fatih Gemisi'ndeyiz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler, aileleriniz ve aynı zamanda milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur. Sizler bir kısmınız ülkemizin çok uzağında, bir kısmınız Karadeniz'in açıklarında çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihi projelerine imza atıyorsunuz. Milletimizin duası hepinizin arkasında. Bizler de yılın bu son saatlerinde sizlerle bir arada olalım diye buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hayırlı bir sene diliyorum. Allah muvaffak etsin. İnşallah yeni keşiflerle, yeni müjdelerle milletimizi daha mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.