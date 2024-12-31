Ulaşım altyapısında 2025 hedefleri belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bölünmüş yol uzunluğu 30 bin 18 kilometreye çıkacak

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BOLU DAĞI TÜNELİ KONTROL MERKEZİ’NDE KONUŞTU.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR 38 GÜNDE TAMAMLANDI

2024 yılındaki en önemli gündemlerden birinin de Bolu Dağı Tüneli'ni 38 gün gibi kısa bir sürede başarıyla 67 metre uzatmaları olduğunu belirterek "Bildiğiniz üzere Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına da 31 Temmuz 2024 tarihinde başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 38 günde hızlıca tamamladık. Türkiye'de ulaşımın can damarlarından olan Ankara-İstanbul geçişi artık çok daha hızlı ve güvenli. İnşallah Bolu Dağı Tünelindeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız." dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BOLU DAĞI TÜNELİ KONTROL MERKEZİ’NDE KONUŞTU. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

KARAYOLLARI KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğünün, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini ve yollarda trafik güvenliğini sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde, kış programımıza da hazırız. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerde depoladıklarını da dile getirerek açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediyoruz. Ayrıca yine ekiplerimiz yılbaşı dahi olsa görevlerinin başında bulunmaya devam edecek ve yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarımız gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edecektir. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve Cankurtaran Geçiti'nde de trafiğin aksamaması içinde ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir."