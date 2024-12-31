600 milyonluk büyük ikramiyede sahte bilet tehlikesi! Alır almaz kontrol edin

Yılbaşı bilet heyecanı başladı! Büyük ikramiye tam 600 milyon lira. Fakat bu süreçte sahte bilet tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
Yılbaşı bilet heyecanı başladı! Büyük ikramiye tam 600 milyon lira. Fakat bu süreçte sahte bilet tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, hayallerinin suya düşmemesi için dikkatli olmaya çağırdı. Palandöken, yılbaşı biletlerinde sahtecilik riskine karşı şu detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:
1. Satış Noktası Güvenilirliği
Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan resmi satış noktalarından bilet alınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Güvenilir olmayan yerlerden alınan biletlerin sahte çıkma ihtimali yüksektir" dedi.
2. Damga ve Kaşe Kontrolü
Biletin üzerindeki damga ve kaşeler, biletin orijinalliğini doğrulayan en önemli unsurlardır. Alışveriş sırasında biletin üzerindeki detayları dikkatlice kontrol etmeyi unutmayın.
3. E-Şans ve Yetkili Bayiler
Milli Piyango'nun resmi internet sitesi veya e-şans uygulaması gibi dijital platformlardan bilet satın almanın da güvenilir bir alternatif olduğu ifade edildi.
TESK Başkanı Palandöken, "Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımızın, sahte bilet mağduru olmamaları için bu noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. 2025'e sayılı günler kala, biletlerinizi sadece yetkili bayilerden alarak hayallerinizin peşinden güvenle koşabilirsiniz" dedi.