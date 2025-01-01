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Bugün kuyumcular açık mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba döviz büroları, kuyumcular açık olacak mı?

2024 yılının son günü itibarıyla kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık (bugün) ve 1 Ocak (yarın) kuyumcular açık mı? Yılbaşında döviz büroları açık olacak mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:40
Bugün kuyumcular açık mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba döviz büroları, kuyumcular açık olacak mı?

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    1 Ocak 2025 tarihinde yani yeni yılın ilk gününde, kamu kurumları ve birçok özel sektör hizmet vermeyecek. Bu noktada altın alım satımı yapmak ya da döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından işletmelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular, döviz büroları açık mı? Kuyumcular yılbaşı günü hizmet verecek mi?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BUGÜN (31 ARALIK) KUYUMCULAR AÇIK MI?

    Kuyumcular yılın son günü normal çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan yılbaşı arifesi olması sebebiyle, alışveriş yoğunluğunun artması beklenir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    31 Aralık günü, kuyumcuların sabah saat 09:00'dan akşam saat 19:00'a kadar açık olması planlanır. Ancak semtlere göre çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir ya da bazı işletmeler inisiyatif alarak yılın son günü çalışmayı tercih etmeyebilir. Kuyumcuya gitmeden önce açılış kapanış saatleri hakkında telefonla bilgi almak sağlıklı olacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YARIN (1 OCAK) KUYUMCULAR AÇIK OLACAK MI?

    1 Ocak 2025 resmi tatil kabul edilmesi nedeniyle, çoğu kuyumcu dükkanı kapalı olur. Özellikle bireysel işletmeler, bu tarihte hizmet vermeyi durdurabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ancak, büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde yer alan çoğu kuyumcu hizmet vermeye devam eder. Bu nedenle, altın alım-satımı yapmayı düşünenler AVM'lerdeki kuyumcuları tercih edebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bugün ve yarın döviz büroları açık mı?

    Alışveriş merkezlerinde bulunan döviz büroları genellikle tatil günlerinde de hizmet vermeye devam eder. 31 Aralık günü döviz büroları sabah saat 09:00'dan akşam saat 19:00'a kadar açıktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Döviz büroları çalışma saatlerinde semtlere ve alışveriş merkezlerine göre değişiklikler olabilir. 1 Ocak'ta ise döviz büroları resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyebilir.

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