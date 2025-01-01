1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün ve yarın hangi saatlerde açık?

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Yılbaşına sayılı saatler kala, 31 Aralık 2024'te AVM'lerin kaçta kapanacağı ve 1 Ocak 2025 yılbaşında açık olup olmayacağı merak ediliyor. Son dakika alışverişlerini tamamlamak isteyenler, AVM'lerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, yılbaşı tatilinde AVM'ler hangi saatlerde hizmet veriyor?

Fotoğraflar: AA 31 ARALIK'TA BUGÜN AVM'LER AÇIK MI? Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre 31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2024 Salı günü AVM'ler normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Çoğu AVM'nin standart çalışma saati 10:00 - 22:00 olarak belirlenmiştir. Ancak yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM'lerin kapanış saatlerinde esneklik görülebilir.