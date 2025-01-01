PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün ve yarın hangi saatlerde açık?

1 Ocak 2025 yarın yılbaşında alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatleri merak konusu oldu. Son dakika alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, AVM'lerin açık olup olmadığını ve saat kaçta kapanacağını öğrenmek istiyor. Peki, 1 Ocak AVM'ler kaçta kapanıyor? 1 Ocak 2025 yılbaşında AVM'ler açık mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:41
1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün ve yarın hangi saatlerde açık?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yılbaşına sayılı saatler kala, 31 Aralık 2024'te AVM'lerin kaçta kapanacağı ve 1 Ocak 2025 yılbaşında açık olup olmayacağı merak ediliyor. Son dakika alışverişlerini tamamlamak isteyenler, AVM'lerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, yılbaşı tatilinde AVM'ler hangi saatlerde hizmet veriyor?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    31 ARALIK'TA BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre 31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2024 Salı günü AVM'ler normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Çoğu AVM'nin standart çalışma saati 10:00 - 22:00 olarak belirlenmiştir. Ancak yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM'lerin kapanış saatlerinde esneklik görülebilir.

    1 OCAK YILBAŞINDA AVM'LER AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

    1 Ocak günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna rağmen AVM'ler, resmi tatillerde ve bayramlarda genellikle açık olmaya devam ediyor.

    Çalışma saatlerinde ise yılbaşı nedeniyle değişiklikler yaşanabiliyor. Çoğu AVM 1 Ocak'ta normal açılış saati olan 10:00'dan daha geç bir saatte kapılarını açabilir. Kapanış saati ise genellikle 22:00 olarak belirlenmekle birlikte bazı AVM'lerde bu saat uzayabiliyor.

    Mağduriyet yaşamamak adına, gitmeyi planladığınız AVM'nin iletişim numarasından bilgi almanız önerilir. Her AVM'nin yılbaşı düzenlemeleri farklılık gösterebilir.

    DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2025 🕌| Dualı, hadisli, kısa, RESİMLİ yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram...DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2025 🕌| Dualı, hadisli, kısa, RESİMLİ yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram...
    DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2025 🕌| Dualı, hadisli, kısa, RESİMLİ yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram...

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Galata’da tarihi Gazze mitingi! İsrail vahşetine karşı dünya uyandırılacak
    TÜM GELİRLER ARTIYOR | Yeni yıl yeni kazanç: Memurdan emeklilere kimi ne bekliyor?
    Galata Köprüsü’ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı!
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    CHP’li Mansur Yavaş sözünde durmadı! 34 bürokratı çift maaşa bağladı
    İlan verecekler dikkat! Emlakta yeni dönem! Yetki doğrulaması gerekecek
    Başkan Erdoğan Batman üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı: İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz
    2024’te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
    Müslümanın bayramı mübarek üç aylar başladı!
    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu
    Altyapı denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM’e konuştu: Yetenek değil eğitim sorunu var
    Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
    PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar
    Türkiye Maarif Vakfından FETÖ açıklaması: Kırgızistan’daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti