ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA) TOPLU SÖZLEŞMELER YILI 2025, kamu çalışanları için toplu sözleşme yılı olacak. İlk toplu sözleşme kamu işçileri için yapılacak. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık dönemdeki zam oranları ile mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karara bağlanacak. Ardından Ağustos ayında yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme süreci gerçekleştirilecek. Ay boyunca sürecek görüşmelerde memurların ve emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak.

ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA) ESNEK ÇALIŞMA Yeni yılda uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Bu konu Orta Vadeli Program 'da da (OVP) yer aldı. OVP'de, 2025'in ilk çeyreğinde, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirileceği ifade edildi. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esnekliğin sağlanacağı kaydedildi.

ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA) ÇOK ÇALIŞMAYA TEŞVİK Yeni yılda çalışanların sosyal güvenlik sisteminde daha çok kalmasını teşvik edecek düzenlemeler de hayata geçirilecek. Orta Vadeli Program 'da 2025'in ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen reformla ilgili "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok sistemde kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek" ifadesi kullanıldı.

ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)



ÇİFT MAAŞ İMKANI

Çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin de 2025 yılında devreye alınması planlanıyor. Buna göre, Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak. OVP'de bu reformun da 2025'in son çeyreğinde hayata geçirileceği öngörüldü.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.