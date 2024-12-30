Yeni yılda hem çalışanları hem emeklileri önemli gelişmeler bekliyor. Herkesin geliri artarken, çalışma hayatına, emekliliğe ilişkin yeni reformlar hayata geçirilecek. Kamu çalışanlarının gözü 2025 yılında toplu sözleşmelerde olacak... İşte çalışanları ve emeklileri bekleyen gelişmelerden bazıları:
ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)
ÇALIŞANLARA YENİ MAAŞ
Yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Sadece asgari ücretlilerin değil, diğer çalışanların da maaşları artacak. Özel sektör işverenleri, çalışanlarının maaşlarını yeniden belirleyecek. Maaşı artan çalışanların iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, tazminat gibi ödemeleri de yükselecek.
ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)
Asgari ücretin bir etkisi daha olacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışanların vergi dışı bırakılacak kazancı artacak. Memurları ise Ocak ve Temmuz aylarında zamlar bekliyor. Ocak ayında maaşlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarasındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu oran da 3 Ocak tarihinde belli olacak. Temmuz'da zammı ise 'yüzde 5 artış ve 2025'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark' şeklinde uygulanacak.