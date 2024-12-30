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ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?

2025 yılında çalışanların, emeklilerin gözü maaş zamlarında, toplu iş sözleşmelerinde, reformlarda olacak. Önemli reformların hayata geçirileceği yeni yılda, kamu çalışanlarının gözü iki yıllık yol haritasının çizileceği toplu sözleşmelerde olacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025’te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?

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    Yeni yılda hem çalışanları hem emeklileri önemli gelişmeler bekliyor. Herkesin geliri artarken, çalışma hayatına, emekliliğe ilişkin yeni reformlar hayata geçirilecek. Kamu çalışanlarının gözü 2025 yılında toplu sözleşmelerde olacak... İşte çalışanları ve emeklileri bekleyen gelişmelerden bazıları:

    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)

    ÇALIŞANLARA YENİ MAAŞ
    Yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Sadece asgari ücretlilerin değil, diğer çalışanların da maaşları artacak. Özel sektör işverenleri, çalışanlarının maaşlarını yeniden belirleyecek. Maaşı artan çalışanların iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, tazminat gibi ödemeleri de yükselecek.

    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)

    Asgari ücretin bir etkisi daha olacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışanların vergi dışı bırakılacak kazancı artacak. Memurları ise Ocak ve Temmuz aylarında zamlar bekliyor. Ocak ayında maaşlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarasındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu oran da 3 Ocak tarihinde belli olacak. Temmuz'da zammı ise 'yüzde 5 artış ve 2025'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark' şeklinde uygulanacak.

    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)

    TOPLU SÖZLEŞMELER YILI
    2025, kamu çalışanları için toplu sözleşme yılı olacak. İlk toplu sözleşme kamu işçileri için yapılacak. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık dönemdeki zam oranları ile mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karara bağlanacak. Ardından Ağustos ayında yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme süreci gerçekleştirilecek. Ay boyunca sürecek görüşmelerde memurların ve emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak.

    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)

    ESNEK ÇALIŞMA
    Yeni yılda uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Bu konu Orta Vadeli Program'da da (OVP) yer aldı. OVP'de, 2025'in ilk çeyreğinde, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirileceği ifade edildi. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esnekliğin sağlanacağı kaydedildi.

    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)

    ÇOK ÇALIŞMAYA TEŞVİK
    Yeni yılda çalışanların sosyal güvenlik sisteminde daha çok kalmasını teşvik edecek düzenlemeler de hayata geçirilecek. Orta Vadeli Program'da 2025'in ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen reformla ilgili "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok sistemde kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek" ifadesi kullanıldı.

    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek? (AA)

    ÇİFT MAAŞ İMKANI
    Çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin de 2025 yılında devreye alınması planlanıyor. Buna göre, Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak. OVP'de bu reformun da 2025'in son çeyreğinde hayata geçirileceği öngörüldü.

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