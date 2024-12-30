Bakanlık düğmeye bastı! Fırsatçıya ceza yağdı: Üç günde 10 milyon TL’yi aştı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği denetimlerde, "fahiş fiyat" uygulayan işletmelere, üç günde 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 bin 378 market ve 397 bin 198 ürünün denetlendiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı: "Denetlenen ürünlerin 5 bin 125'inde ihlal tespit edilmiştir. Bu kapsamda işletmelere toplam 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık itibarıyla üç günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 ile İstanbul, 325 ile Antalya ve 322 ile Ankara olmuştur."

İSTANBUL İLK SIRADA

En çok ihlal tespit edilen illerin 2 bin 123 ile İstanbul, bin 377 ile Ankara ve 506 ile Elazığ olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Denetimlerin neticesinde, en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4 milyon 670 bin 600 lirayla İstanbul oldu. Bu ilimizi, 3 milyon 29 bin 400 lira ile Ankara, 211 bin 200 lirayla Bursa takip etti. Denetimler kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik üç aylık faturalar talep edilmiştir."