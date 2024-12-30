496 milyarlık yatırım 570 bin istihdam! 4 yıllık eylem planı açıklandı

2024-2028 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı açıklandı. Türkiye, GAP bölgesindeki 9 ile 4 yıl içinde 496.2 milyar liralık yatırım yapacak.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda, iş dünyasına "Suriye'nin yeni dönemi için hazırlık" çağrısı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da GAP Eylem Planı'nın detaylarını anlattı:

- 198 projeye 496.2 milyar lira kaynak aktaracağız.

- Projelerin hayata geçmesi ile öngörümüz, bölgemizde kişi başına düşen yıllık gelirde ilave 49 bin lira artışın sağlamasıdır.

- 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak program ile kuru tarımda bin 605 dolarlık katma değer artışı sağlanacak.

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