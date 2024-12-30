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Elektrik faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak

EPDK, elektrik faturalarını düzenli ödeyenleri teşvik amaçlı yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit edilen tüketiciler, aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli ödemeyecek.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:54
Elektrik faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak

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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), borçların ödenmemesi riskine karşı alınan güvence bedelinde düzenli ödeme yapan tüketicilere yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

    Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit edilen tüketicilerden o ücretler alınmayacak.

    Tüketicileri düzenli ödemeye teşvik etmesi hedeflenen kararla birlikte o ücretlendirmeler devre dışı kalacak.

    DÜZENLİ ÖDEME YAPANDAN ALINMAYACAK

    EPDK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit edilen tüketiciler, aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli ödemeyecek.

    Ayrıca, düzenli ödeme yapan tüketicilerin herhangi bir güvence bedeli ödemeden abonelik işlemlerini tamamlamasına imkan tanınacak.

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