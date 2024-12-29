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Yeni yıla yeni fiyat! Yurt dışı harcı ve poşet ücretleri yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile yurt dışı harcı ve poşet ücretleri yeniden belirlendi. Yeni tarifeler yılbaşında geçerli olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Yeni yıla yeni fiyat! Yurt dışı harcı ve poşet ücretleri yeniden belirlendi

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    Yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 710 liraya yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel Tebliği'ne göre yurt dışına çıkış harcı yüzde 42 artarak 710 TL'ye çıktı.

    Yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yurt dışı çıkış harcı için 2024 yılına ait pullar da, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi yöntemine de 1 Ocak'tan itibaren son verilecek.

    POŞET 50 KURUŞ
    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı 60 kuruştan 86 kuruşa yükseltildi. Bu kararın ardından plastik poşet fiyatının da yeni yılda zamlanarak 50 kuruş olarak uygulanacağı açıklandı. Yıllardır 25 kuruşa satılan plastik poşete yüzde 100 zam geldi.

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