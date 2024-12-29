Uzaya Türk damgası! Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A yörüngeye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştığını belirterek, "Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz." ifadesini kullandı.

Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçen günlerde hareket ettiğini anımsatan Uraloğlu, uydunun Türkiye saatiyle 05.00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibarıyla 35 bin 786 kilometre uzaktaki "jeosenkron yörüngesine" başarıyla ulaştığını belirtti. Uraloğlu, Türksat 6A'nın "jeosenkron yörüngesinde" testlere tabi tutulacağını bildirerek, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştı. Ülkemizin en büyük AR-GE projesi olan milli gururumuz Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız." bilgisini paylaştı.



20 YILLIK HAYAL

Bu uydunun Türkiye'nin uzaydaki varlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu, Türkiye'nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak projenin sonucudur. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucu." değerlendirmesinde bulundu.



5 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH ile çalıştıklarını da aktaran Uraloğlu, "Yerli olarak üretilen her parça uydu deneyimi kazandı. Artık tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Türksat 6A uydusuyla Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşacak" dedi.