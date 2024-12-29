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Turizmde yılbaşı hareketi: Fiyatlar yüzde 30 arttı

Yılbaşı için hem kıyı oteller hem de kayak merkezleri doluluklarını yüzde 90’lara ulaştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Turizmde yılbaşı hareketi: Fiyatlar yüzde 30 arttı

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    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yılbaşı döneminde yurt içinde kayak merkezlerindeki otellerin tamamen dolmasını bekliyoruz. Antalya başta olmak üzere, kıyı kesiminde açık olan otellerde ise doluluk oranlarının da yüzde 90'lara yaklaşmasını öngörüyoruz." dedi.

    Bağlıkaya, yurt içi turlarda genellikle 2-3 gecelik programların revaçta olduğunu, yurt dışı gezilerde ise 4 gece süren turların tercih edildiğini belirterek "Hafta sonu ile birleştirip tatil süresini uzatmak isteyenler için de seyahat acentelerimizin sunduğu çeşitli alternatif tur paketleri bulunuyor. Yılbaşı turlarına olan talebin geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 aralığında arttığını söylemek mümkün." diye konuştu.

    Yurt dışında yaşanan vize sıkıntısı nedeniyle vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Yurt dışı turlarının fiyatları döviz bazlı olarak geçen yıl ile paralel seyrederken yurt içi turlarda bir önceki yıla göre yüzde 25-30 oranında bir fiyat artışı gözlemleniyor" dedi.

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