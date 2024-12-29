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EPDK piyasasında yeni dönem: Düzenli ödeyene fatura desteği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici haklarını güçlendirmek, kaçak elektrikle mücadeleyi etkinleştirmek ve enerji sektöründe dijitalleşmeyi sağlamak amacıyla aldığı yeni kararlarla önemli bir dönüşüm süreci başlatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
EPDK piyasasında yeni dönem: Düzenli ödeyene fatura desteği

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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici haklarının güçlendirilmesi, kaçak elektrikle etkin mücadele ve enerji piyasasında dijitalleşme hedefiyle aldığı yeni kararlarla sektörde önemli bir dönüşüm başlatıyor.

    Kaçak elektrik faturalarına dair borçlar için borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip işlemleri başlamayacak. Böylece, kaçak faturalarının yasal takip aşamasına ulaşmadan önce tahsil edilmesi sağlanarak tahsilat süreçlerinin daha hızlı olması amaçlanıyor. Alınan kararla, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren tüketiciler, aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli ödemeyecek.

    Bu adım, tüketicileri düzenli ödeme yapmaya teşvik edecek. Düzenli ödeyen tüketicilerin herhangi bir güvence bedeli ödemeden abonelik işlemlerini tamamlamasına imkan tanınacak. Bu düzenlemenin, risksiz ve düzenli ödeme alışkanlığına sahip olan tüketicilere kolaylık sağlayarak abonelik süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

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