Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Emlak ilanına engel geldi

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirdi. Sahte ilan, spekülatif fiyat artışı ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için yapılan denetimler kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

EIDS yetki doğrulaması uygulamasıyla ilanlar sadece taşınmaz / taşıt sahibi, 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşiyle e-devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak ya da galeri işletmelerince verilebilecek.