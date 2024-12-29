Borsada kazanç haftası! En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,09 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.562,36 ve en yüksek 10.055,06 puanı gördü. Bu hafta en çok yükselen yüzde 10,50 ile Oyak Çimento oldu. Oyak'ı yüzde 10,10 ile Fenerbahçe , yüzde 9,72 ile Türkiye Sigorta izledi. 24 ayar altının gram fiyatı yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 35,2220 lira oldu.