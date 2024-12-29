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2025 poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zamlı plastik poşet fiyatları ne zaman geçerli olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda yeni yılda geçerli olacak plastik poşet fiyatı belirlendi. Yapılan görüşmeler sonucunda plastik poşetlerin fiyatında önemli bir artışa gidildi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 10:12
2025 poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zamlı plastik poşet fiyatları ne zaman geçerli olacak?

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    Plastik poşetlerin fiyatı yıllardır değişmeyen 25 kuruş seviyesinden yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kararıyla 2025 yılı itibarıyla plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    Geri Kazanım Katılım Payı da Artırıldı

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı da yüzde 43 oranında artırılarak 60 kuruştan 86 kuruşa çıkarıldı. Bu artışlar, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm sürecinin desteklenmesi amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Üretim Maliyetleri Katlanıyor

    21 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda, plastik poşetlerin toplam maliyetine ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. Bir plastik poşetin üretim ve geri kazanım maliyeti toplamda 1 lira 19 kuruşu bulurken, bu rakam dağıtım masraflarıyla birlikte 2 lirayı aşıyor. Bu nedenle, 25 kuruşluk mevcut fiyatın sürdürülemez olduğu vurgulanmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Amaç Çevresel Bilinci Artırmak

    Plastik poşet fiyatlarının artırılması, çevre kirliliğini azaltma ve geri dönüşümü teşvik etme politikalarının bir parçası olarak uygulanıyor. 2019 yılında yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması sayesinde, plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 80 oranında azalmıştı. Yetkililer, yeni fiyat düzenlemesiyle bu oranın daha da artırılmasını hedefliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 yılı itibarıyla alışveriş yapan vatandaşlar, plastik poşet yerine bez çantalar ve geri dönüştürülebilir torbalar gibi alternatiflere yönelmek durumunda kalacak gibi görünüyor.

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