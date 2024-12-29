Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik poşet lerin geri kazanım katılım payı da yüzde 43 oranında artırılarak 60 kuruştan 86 kuruşa çıkarıldı. Bu artışlar, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm sürecinin desteklenmesi amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

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Üretim Maliyetleri Katlanıyor

21 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda, plastik poşetlerin toplam maliyetine ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. Bir plastik poşetin üretim ve geri kazanım maliyeti toplamda 1 lira 19 kuruşu bulurken, bu rakam dağıtım masraflarıyla birlikte 2 lirayı aşıyor. Bu nedenle, 25 kuruşluk mevcut fiyatın sürdürülemez olduğu vurgulanmıştı.