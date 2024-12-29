Plastik poşetlerin fiyatı yıllardır değişmeyen 25 kuruş seviyesinden yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kararıyla 2025 yılı itibarıyla plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak.
Plastik poşetlerin fiyatı yıllardır değişmeyen 25 kuruş seviyesinden yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kararıyla 2025 yılı itibarıyla plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak.
Geri Kazanım Katılım Payı da Artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı da yüzde 43 oranında artırılarak 60 kuruştan 86 kuruşa çıkarıldı. Bu artışlar, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm sürecinin desteklenmesi amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.
Üretim Maliyetleri Katlanıyor
21 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda, plastik poşetlerin toplam maliyetine ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. Bir plastik poşetin üretim ve geri kazanım maliyeti toplamda 1 lira 19 kuruşu bulurken, bu rakam dağıtım masraflarıyla birlikte 2 lirayı aşıyor. Bu nedenle, 25 kuruşluk mevcut fiyatın sürdürülemez olduğu vurgulanmıştı.
Amaç Çevresel Bilinci Artırmak
Plastik poşet fiyatlarının artırılması, çevre kirliliğini azaltma ve geri dönüşümü teşvik etme politikalarının bir parçası olarak uygulanıyor. 2019 yılında yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması sayesinde, plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 80 oranında azalmıştı. Yetkililer, yeni fiyat düzenlemesiyle bu oranın daha da artırılmasını hedefliyor.
2025 yılı itibarıyla alışveriş yapan vatandaşlar, plastik poşet yerine bez çantalar ve geri dönüştürülebilir torbalar gibi alternatiflere yönelmek durumunda kalacak gibi görünüyor.