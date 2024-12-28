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Etliekmek savaşı! Fiyat belirsizliği Konyalıyı kızdırdı

Lokantacılar Odası 220 liraya çıkan etliekmeği ucuz satanlara ‘genetiği değişiyor’ diye bayrak açtı. Konyalılar ise ‘150 lirayı geçmesin’ diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Etliekmek savaşı! Fiyat belirsizliği Konyalıyı kızdırdı

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    Konya'nın en meşhur yemeklerinden etliekmek fiyatı ve içeriği ile şehirde büyük bir tartışmayı başlattı. Konya'da etliekmek fiyatları semtine ve mekanına göre değişiklik göstermeye başladı. 60 TL'ye de etli ekmek satılırken 220 TL isteyenler de oluyor. Fiyat farkları açılırken tartışmayı Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Karamercan'ın açıklamaları alevlendirdi.

    Liste fiyatının altında satış yapanların, etli ekmeğin genetiğiyle oynadığını iddia eden Karamercan, gramaj ve kriterlere uyulmadığını söyledi. Etliekmeği uygun fiyatlarla satan esnaf ise Karamercan'a tepki gösteriyor. Esnaf, gerçek etli ekmeği yaptıklarını fahiş fiyatla satılmasının doğru olmadığını belirtiyor. Esnaf kaliteyi bozmadan herkesin yiyebilmesi için kampanyalar yaptıklarını belirtirken Konyalılar uygun fiyatlardan memnun oluyor.

    MALİYET HESABI
    Konya'da etliekmek tartışmaları sürerken konuyu köşesine taşıyan Yeni Konya Gazetesi yazarı Nurettin Bay, bir etliekmeğin maliyet hesabını da yaptı. Nurettin Bay'ın yaptığı hesaba göre;

    "Etliekmek içerik olarak 100 gr kıyma, 100 gram sebzeden oluşuyor ve maliyeti 70-80 lirayı geçmiyor. Restoran giderleri ve diğer masraflar da eklenince maliyet en fazla 100 liraya çıkıyor." Birçok Konyalı gibi Nurettin Bay da bu maliyetle 150 liranın üzerindeki fiyatın etliekmek için fahiş olduğunu belirtiyor.

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