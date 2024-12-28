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Her yıl çalışanlarına verdiği ikramiyelerle gündeme gelen Ahmet Yüce, bunun karşılığını rekor satış ile aldı

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, çalışanlarına her yıl yüksek sayıda ikramiye vermesinin karşılığını aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Her yıl çalışanlarına verdiği ikramiyelerle gündeme gelen Ahmet Yüce, bunun karşılığını rekor satış ile aldı

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    Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, çalışanlarına her yıl yüksek sayıda ikramiye vermesinin karşılığını aldı. Skoda, Türkiye'de satış rekoru kırarken, Yüce Otomotiv de yılı da yüzde 3.8 büyüme ile kapattı. Geçtiğimiz yıl Ahmet Yüce, çalışanlarına verdiği ikramiye ile gündem olmuştu. 2022'de 25 maaş, 2023'te ise 29 maaş ikramiye veren Yüce, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim." demişti.

    40 BİN ARAÇ SATTILAR
    Yüce'nin çalışanlarına yaptığı jest karşılıksız kalmadı. Yüce Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü yapmış olduğu Skoda markası Türkiye'de satış rekoru kırdı. Skoda Türkiye 2024'te 40 binden fazla araç sattı. Yüce Otomotiv ise, 2024 yılını da yüzde 3.8 büyüyerek kapattı. Yaşanan başarılara ilişkin her fırsatta çalışanlarını öven Yüce, ikramiye haberlerinin gündem olmasının ardından "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık." şeklinde konuşmuştu.

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