PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

AVM'lere düzenleme geliyor: Ticaret Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı!

Alışveriş merkezlerine yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre, etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları gibi ortak kullanım alanları oluşturulmadan, alışveriş merkezi (AVM) projelerine yapı ruhsatı verilmeyecek.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
AVM’lere düzenleme geliyor: Ticaret Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Alışveriş merkezlerine yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları gibi ortak kullanım alanları oluşturulmadan, Alışveriş Merkezi (AVM) projeleri için yapı ruhsatı verilmeyecek.

    Taslağa göre, AVM statüsü için gerekli şartları taşımasına rağmen, nispeten düşük satış alanına sahip Alışveriş Merkezleri'nin gereken yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanabildiği değerlendirilerek, muafiyet sağlanabilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Nevzat Bahtiyar açıkladı: Cesedi bana ellerinle verdin
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları