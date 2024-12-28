AVM’lere düzenleme geliyor: Ticaret Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı!

Alışveriş merkezlerine yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları gibi ortak kullanım alanları oluşturulmadan, Alışveriş Merkezi (AVM) projeleri için yapı ruhsatı verilmeyecek.

Taslağa göre, AVM statüsü için gerekli şartları taşımasına rağmen, nispeten düşük satış alanına sahip Alışveriş Merkezleri'nin gereken yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanabildiği değerlendirilerek, muafiyet sağlanabilecek.