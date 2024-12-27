Son tarih 31 Aralık! Tüketici derneklerinden para puan uyarısı

Tüketici dernekleri, tüketicileri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği kredi kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde uyardı.

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, "Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır ve finansal sistemde güven kaybına yol açmaktadır" dedi. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Tüketiciler bankada birikmiş puanların silinip silinmeyeceğini mobil uygulamadan kontrol ederek öğrenebilir" diye konuştu.