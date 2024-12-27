İkinci el araçlarda 6 ay 6 bin km kuralına devam!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması uygulaması 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.