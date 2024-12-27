Piyasa değerliyle listede ilk sırada olan Tesla’nın değeri 51 üreticiye eş!

Tesla, 1.4 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer tüm büyük şirketlerin toplam değerini yakaladı. Piyasa değeri bir milyar doların üzerinde bulunan 52 otomobil üreticisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 2.82 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. ABD merkezli Tesla, 1.38 trilyon dolarlık güncel piyasa değeriyle listede ilk sırada yer alıyor.

Tesla, söz konusu piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer 51 büyük üreticinin toplam piyasa değerini yakalamış durumda bulunuyor. Tesla'nın en yakın takipçisi Japon Toyota markası oldu. Toyota'nın piyasa değeri 237.6 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Listenin üçüncü sırasında 110.7 milyar dolar piyasa değeriyle Çinli BYD yer alırken; 102.5 milyar dolarla Xiaomi ve 77 milyar dolarla İtalyan Ferrari bu şirketleri takip etti.



ZENGİN DÖNÜŞÜM

Dünyanın en zengin insanları listesinde 2000 yılından bu yana sıralamalar alt üst oldu. Kimi zenginler yerlerini korumayı bildi, kimileri ise listelerden çıktı. Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison ve Steve Ballmer 2000 yılından bu yana listede yerlerini koruyan isimler olurken;

Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji zenginleri son 25 yılda listeye girip ilk sıralara tırmanan isimler oldu. En zengin 10 kişinin 2000 yılındaki toplam serveti 275 milyar dolar olurken, günümüzde bu miktar 2 trilyon dolar. Bill Gates, listenin başında yer alıyordu. O zaman 60 milyar dolar olan net serveti, bugün 105 milyar dolar seviyesinde.