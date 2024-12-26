Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve altından ilk tepki

Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Faiz kararı sonrası dolar 35,85, euro 37,25, sterlin 44,90 liradan el değiştiriyor.

Gram altın 3 bin 37 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 941 liradan satılıyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararının öncesinde dolar 35,81, euro 37,26, sterlin 44,89 liradan işlem görüyordu.

Kuyumcularda ise gram altın 3 bin 25 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 938 liradan satılıyordu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

TARİH / FAİZ ORANLARI

24.02.2023 / 8.50

23.06.2023 / 15.00

21.07.2023 / 17.50

25.08.2023 / 25.00

22.09.2023 / 30.00

27.10.2023 / 35.00

24.11.2023 / 40.00

22.12.2023 / 42.50

26.01.2024 / 45.00

22.03.2024 / 50.00

26.12.2024 / 47,50