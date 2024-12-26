SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve altından ilk tepki

Merkez Bankası'nın 22 ay sonra politika faizinin 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti. Söz konusu kararın ardından piyasaların nasıl tepki verdiği büyük merak konusu oldu. Peki altın, dolar ve euro ne kadar? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:14 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:15
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve altından ilk tepki

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

    Faiz kararı sonrası dolar 35,85, euro 37,25, sterlin 44,90 liradan el değiştiriyor.

    Gram altın 3 bin 37 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 941 liradan satılıyor.

    Merkez Bankası'nın faiz kararının öncesinde dolar 35,81, euro 37,26, sterlin 44,89 liradan işlem görüyordu.

    Kuyumcularda ise gram altın 3 bin 25 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 938 liradan satılıyordu.

    MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

    TARİH / FAİZ ORANLARI

    24.02.2023 / 8.50

    23.06.2023 / 15.00

    21.07.2023 / 17.50

    25.08.2023 / 25.00

    22.09.2023 / 30.00

    27.10.2023 / 35.00

    24.11.2023 / 40.00

    22.12.2023 / 42.50

    26.01.2024 / 45.00

    22.03.2024 / 50.00

    26.12.2024 / 47,50

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Salim’in üstü ıslak mıydı? Yüksel Güran’dan sert sözler
    Binance
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi
    Narin Güran davasında cinayet itirafı gelecek mi? Baba Arif Güran söz aldı.... DARA-2 ısrarı
    Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede
    Sergey Lavrov’dan Ahmed el-Şara’ya destek İsrail’e uyarı: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz
    MSB’den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO’da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK’lı terörist EX
    İşte aile toplantısındaki çoban Ahmet Akgün’ün ifadesi! Bana vurdular diyerek ağlamaya başladı | Narin Güran ve Enes Güran sorusu
    DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK’dan TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi
    İsrail Gazze’de basın aracını bombaladı: 5 gazeteci yanarak can verdi
    Özgür Suriye’ye pusu: 14 kişi şehit! Provokasyon gösterilerinde İran parmağı
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek?
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: Kuş sürüsü mü Rus füzesi mi?