Merkez Bankası faiz indirimi ne anlama gelir? Faiz oranı düşerse ne olur? Dolar, altın yükselir mi, düşer mi? 1 dolar kaç TL?

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada Para Politikası Kurulu'nun (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirerek faiz indirimine gittiği duyuruldu.
TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada Para Politikası Kurulu'nun (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirerek faiz indirimine gittiği duyuruldu.
Merkez Bankası faiz oranı düşerse ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez bankaları faiz oranlarını düşürdüğünde tahvil getirileri azalacağından hisse senetlerine olan talep artacak; bu da hisse senetlerinin fiyatını yükseltecektir. Bu gelişmeler sonucu firmaların piyasa değeri firma maliyetine oranla yükseleceğinden yatırım ve üretim artacaktır.
Dolar ve Altın Ne Olur?
Uzmanlara göre faiz indirimine gidilmesi durumunda Türk lirası üzerinde baskı artabilir.
Yatırımcılar bu noktada güvenli liman olarak altın ve dolar alımına yönelebilir. Bu da dolar ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.
26 ARALIK ANLIK ALTIN DOLAR FİYATLARI NASIL?