Borsa günü yükselişle tamamladı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.