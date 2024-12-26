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Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervleri br haftada 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolara indi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:50 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:50
Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

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    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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    Buna göre, 20 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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    Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.

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    TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    27.01.202350.93376.206127.139
    24.02.202349.19071.980121.170
    31.03.202352.17670.247122.423
    28.04.202346.41368.471114.884
    26.05.202341.93956.51998.458
    27.06.202341.43267.155108.587
    28.07.202341.42572.349113.774
    25.08.202341.34475.955117.299
    29.09.202340.62981.575122.203
    27.10.202344.14882.412126.560
    24.11.202345.49690.997136.493
    22.12.202347.89697.557145.453
    29.12.202348.23192.830141.061
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    01.11.202466.61493.005159.619
    06.12.202464.37995.011159.390
    13.12.202465.30798.175163.482
    20.12.202463.80692.388156.194


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